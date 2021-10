Ukradenky hrály jednu pecku za druhou a dav, který byl nespočetný, burácel, tleskal, zpíval, řval, poskakoval… Zkrátka neskutečná paráda. Světelná show, mlhovina a další kouřové efekty tvořily nedílnou součást vystoupení. Po celou dobu byla také promítána famózně laděná projekce, která komparovala s jejich skladbami. Zvuk, osvětlení, lidi prvotřídní, co by si jen muzikant mohl přát. Samotné Ukradenky na toto vystoupení budou určitě samy dlouho vzpomínat.

Po více než hodinové cestě naše Ukradenky dorazily na statek. Právě zde probíhal koncert skupiny Visací zámek, která je na scéně již 39 let. Na stejných prknech mimo jiné zahrála i známá kapela Turbo. Po vystoupení Visacího zámku, který rozproudil krev a adrenalin v žilách všech přítomných, přišla na řadu klatovská formace Ukradený Vjecy. Již první tóny po zvukovce nenechaly jednoho fanouška muziky bez emocí.

Ukradenky si svým repertoárem od známých českých kapel podmanily nejednu dušičku pravé rockerky či rockera. V Nepomuku probíhalo vše spíše v komornějším stylu za příznivého slunečného počasí a na stagi, jak sám kapelník Dan Řičica prohlásil: ,,bylo vedro jako v sauně.“ I přes tyto těžší klimatické podmínky se přihlížející dočkali vydařeného vystoupení, které je pro kapelu samozřejmostí. Kromě známých písní a doprovodných vtípků mezi členy kapely jsme mohli spatřit i jejich choreografické prvky. Po dvou hodinách kvalitního ukradeného rocku se s poděkováním a za potlesku svých fanoušků kapela rozloučila a odjížděla na další štaci do již zmíněných Kočvar u Lochovic.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.