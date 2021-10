V neděli 19. září v 17 hodin symbolicky uzamkli dveře od vchodu Karel Tittl a starosta obce Srní Roman Hynek. Zda se návštěvníci tohoto turisticky velmi oblíbeného místa mohou těšit na výstavu v příštím roce, je zatím nejasné. Obec dostala dotaci na opravu fary a zřejmě nebude možné zde vystavovat. Za letošní rok místnostmi s výrobky od více než třiceti vystavovatelů prošlo víc než tři tisíce návštěvníků, kteří měli možnost si vystavené věci koupit, a to využila většina z nich. Vždyť odvézt si ze Šumavy třeba obraz s oblíbeným místem, betlém nebo knihu, a tím se třeba už připravit na Vánoce, to se vždy nepovede. Řemeslníkům přejeme, ať mají stále zlaté šikovné ručičky, ať najdou na výstavu vhodné prostory, zákazníkům hodně radosti ze zakoupených věcí a obci Srní, ať se rekonstrukce fary povede tak, jak si přejí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.