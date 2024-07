V sobotu 29. 6. 2024 bylo slavnostně předáno a požehnáno novému hasičskému vozidlu MAN TGL 12.000 4x2 Bl. Průvod za doprovodu Skalanky a koněspřežného vozu, praporečníků a všech hostů prošel Chudenínem ke kapličce, kde farář Potega požehnal hasičskému vozu ale i hasičům, aby se ze zásahů vždy vrátili v pořádku a by vozidlo sloužilo všem. Nové Vozidlo je pokřtěno jménem Florián, na počest patrona hasičů sv. Floriána.

Tento špičkový vůz splňuje emisní normu Euro 6 s výkonem motoru 162 kW. Disponuje LED vnějším i vnitřním osvětlením a je také vybaven osvětlovacím stožárem a lanovým navijákem.

Co vše tomuto předcházelo vysvětlil starosta SDH Chudenín Radek Lepší. Hasičský sbor v Chudeníně byl založen 10. listopadu 1945 pod vedením br. Emila Sládka za účasti dvaceti členů. Počet členů se samozřejmě měnil, v osmdesátých létech minulého století měl sbor 65 členů. V době založení sbor převzal po německých předchůdcích motorovou stříkačku FLADER, dopravní vůz pro koňskou přípřež a ruční hasičskou stříkačku. Tento koněspřežný vůz byl v roce 1952 vyřazen a uchován ve stodole pana Josefa Dvořáka. V roce 2003 byl díky práci několika obětavých členů sboru renovován a použit při slavnostním otevření nové hasičské zbrojnice a víceúčelové budovy. Dnes je vystaven v hasičské zbrojnici a je velkou chloubou Chudenínských hasičů. V roce 1952 byla doprava družstva i techniky nahrazena malým nákladním autem zakoupeným od p. Prechtla z Nýrska. Do té doby si musel Sbor hradit veškeré výdaje na nákup techniky, technických a věcných prostředků ze své pokladny.

V pozdější době již obměnu zajišťoval stát a v roce 1960 dostal Sbor převodem od Ministerstva obrany auto PRAGA RN. Pro toto auto si museli členové p. Jan Němec, tehdejší velitel SDH, a pan Václav Bouzek dojet a převzít ho až v Bratislavě. Přestože se jednalo o značně opotřebené vozidlo, sloužilo ještě dalších 9 let a v roce 1969 bylo vyřazeno z užívání a bylo nahrazeno jiným vozidlem od armády - skříňovou TATROU 805. Další roky byla v užívání motorová stříkačka PPS 12 a jako přípřež sloužil traktor Státního statku. V roce 1975 zakoupil tehdejší MNV od n.p. Okula Nýrsko vyřazenou TATRU 805, která ke spokojenosti sloužila až do roku 1986, kdy byla zrušena a nabídnuta sběrným surovinám. Od Požární inspekce Klatovy bylo 25. června 1986 přiděleno dopravní vozidlo AVIA 30 s veškerým vybavením. Jak vozidlo, tak motorová stříkačka PPS 12, jsou staré přes 38 let a dosud byly používány jak na soutěže, tak na zásahy. Zásluhu na tom mají strojníci, kteří se o vozidlo a stříkačku vzorně starali.

Přesto Sbor dobrovolných hasičů Chudenín a Obec Chudenín v roce 2022 požádali o zakoupení nového hasičského automobilu. Vyjednávání nebylo snadné. Nakonec bylo vozidlo v plné výši hrazeno z rozpočtu Obce Chudenín.

Největší zásluhu na tom má starosta SDH Chudenín Radek Lepší, který neúnavně usiloval o zakoupení nového vozidla. Velkou oporou mu byl velitel sboru Karel Netrval, který rovněž chce mít jednotku dobře vybavenou a hlavně připravenou.

Slavnostního žehnání se zúčastnili hosté v čele se starostou Obce Chudenín Ing. Jaroslavem Bouzkem. Za HZS ÚO Klatovy promluvil pluk. Ing. Aleš Bucifal který ocenil práci dobrovolných hasičů a popřál, aby vozidlo Chudenínským hasičům sloužilo a hlavně nadále pomáhalo k jejich činnosti. Jan Rayser bývalý ředitel HZS ÚO Klatovy poukázal na počet zvyšujících se zásahů a událostí, kdy je třeba nová a spolehlivá technika. Starostka Okrsku č. 20. Nýrsko Hana Králová s radostí uvítala, že v jejím okrsku je další nové vozidlo, že zásluhou Obce Chudenín v čele se starostou Ing. Jaroslavem Bouzkem mají hasiči nové zbrojnice právě v Chudeníně, Skelné Huti a od loňska také v Hadravě. SDH Chudenín má výbornou spolupráci s hasiči ze SRN s FFW Ritstteig, kteří se slavnosti zúčastnili. Hostem byl rovněž starosta Neukirchenu p. Muller a bývalý starosta Neukirchenu p. Berlinge Seep. Kromě sborů z Okrsku č. 20 Nýrsko se zúčastnili hasiči z Dnešic, Svrčovce, Pocinovic, se kterými mají chudenínští hasiči dlouholeté přátelství a výbornou spolupráci.

Hana Králová

Starostka okrsku č. 20 Nýrsko