Už za dva týdny bude na Klatovsku velmi živo. Znovu se tu setkají závodníci z mnoha evropských zemí, aby se na tratích jubilejní 30. Historic Vltava Rallye utkali v bitvách o vteřiny a o cenné body do českého i evropského šampionátu historických vozů, v rámci 56. Rallye Šumava Klatovy se bude závodit v domácím mistrovství mezi vozy soudobými. Po třech letech se k tratím vrátí diváci, kteří bohužel minulý ročník sledovat nemohli (v roce 2020 se soutěže nekonaly). Tehdy se mezi historickými vozy nejlépe dařilo italské dvojici ´Zippo´ - Piceno, která ale se svým vozem Audi Quattro vybojovala prvenství až v samém závěru. Ani vedení v téměř celém průběhu soutěže nakonec nestačilo k dobytí zlatých věncůpro Rakušany Wagnera a Zaunerovou, jejich žluté Porsche 911 SC zkrátka ve finále na modernějšítechniku soupeřů nestačilo. Italové loni svým klatovským prvenstvím zahájili cestu za následným prvenstvím v seriálu mistrovství Evropy, podobně se tehdy vydařila premiéra mezi historickými vozy inašemu Vojtěchu Štajfovi. I on loni ve své kategorii nakonec vybojoval titul, podobně jako ´Zippo´ už je i on přihlášen i na nový ročník ´Vltavy´. Štajf navíc chystá překvapení v podobě přestupu mezi modernější techniku, s Toyotou Celica GT–Four ST165 bude jistě patřit i mezi favority absolutního pořadí soutěže.