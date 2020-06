17. červen byl pro předškoláky z MŠ Pačejov velkým, slavnostním dnem.

Pasování na prvňáčky. | Foto: Božena Behenská

Skončila tak jejich první, krásná, vzdělávací etapa dětského života. Docházet do hezké budovy pačejovské školky, pod lesem, kam chodily krmit zvířátka, prohánět se na novém dopravním hřišti, kde zkoušely správné návyky silničního provozu, na zahradě měly i další hrací prvky. Na vše dohlížely paní učitelky s panem učitelem a motivovaly je k další odpovědnější části života. Vždyť už budou školáci. Ve slavnostní den se do altánku na zahradu dostavili rodiče, prarodiče, sourozenci, také paní ředitelka pačejovské základní školy RNDr. Hana Aldorfová. Devět dětí ( jedna holčička byla omluvena) v červených tričkách a bílých kšiltovkách, s učitelským sborem. Děti nejprve předvedly kulturní pásmo plné písniček. Pozvání neodmítla velmi důležitá osoba, pan pačejovský starosta Ing. Jan Vavřička. Jednak se snaží, aby dětem ve školce nic nechybělo a líbilo se jim. Za další, pan starosta pasoval děti předškoláky na školáky. Měl opravdový meč, který pokládal dětem na rameno. Děti poklekly a s dojetím odpověděly složeným slibem. Děti byly ozdobeny šerpou, dostaly knížku a další předměty jako upomínku na léta strávená v Mateřské škole Pačejov. Byla to událost krásná a dojemná, i ta slzička ukápla. Loučení je náročné nejen pro děti, ale i pro paní učitelky. Teď už jen popřát našim ,,školákům“ hodně štěstí do další životní etapy.