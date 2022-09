Rozhledna Čerchov je otevřena i v září. Přivítá vás ale jen o víkendu a svátcích

Čerchov je dominantou Chodska a nejvyšším vrcholem Českého lesa. Kamenná rozhledna, tzv. Kurzova věž, byla postavena v roce 1905 a od té doby ji navštívilo mnoho turistů a to především v letních měsících. Pokud jste to letos nestihli, máte ještě dva měsíce šanci to napravit.

Rozhledna nabízí krásné výhledy na Český les. | Foto: Archiv Deníku

Kamenná rozhledna, tzv. Kurzova věž, byla postavena v roce 1905 a přístupovou cestu z Capartic nechal vystavět hrabě Bedřich Stadion, od té doby se cestě říká Stadionka. V roce 1938 musel po zabrání pohraničí Klub českých turistů, kterému objekty na Čerchově patřily, tyto budovy nuceně vyklidit a po 2. světové válce zabrala celý vrchol Čerchova armáda a na dlouhých 40 let ho pro veřejnost neprodyšně uzavřela. Více o historii objektů na Čerchově si můžete přečíst na informační tabuli v Caparticích a nově také přímo u Kurzovy věže, kde vznikla zajímavá naučná ministezka. Během výstupu se rovněž z informačních tabulí dozvíte více o fauně a floře Českého lesa. Rozhledna je v měsících září a říjen otevřena o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin. Na rozhledně funguje v otevírací době rovněž občerstvení. V jiné termíny je třeba se domluvit se správcem rozhledny - 606 299 010. Případně kontaktujte informační středisko v Klenčí pod Čerchovem.