Za sedmero řekami, mezi Horou a Pasekou, Břežaňákem a Práchní, leží malebná vesnička Malý Bor. Cítíte, že Vám buší srdce? Že sem patříte? Přijměte tedy pozvání na Setkání rodáků 2023.

Setkání rodáků v Malém Boru | Video: Eva Marešová

To jsou slova z pozvánky na VII. setkání rodáků, občanů a přátel Malého Boru, kteří se z blízka i z daleka sešli 22. července, aby oslavili 780 let obce a 135 let založení hasičského sboru, společně si zavzpomínali a popovídali.

Po prezenci účastníků a slavnostním zahájení se vydal průvod v čele s hasiči k pomníku padlým vojákům ve světové válce. Na jejich památku byly položeny věnce a zazněla státní hymna. Program pokračoval požehnáním hasičské technice a sošce sv. Floriana, který byl umístěn do schránky nad vchodem do hasičské zbrojnice.

Velkému zájmu se těšila výstava fotografií instalovaná v zasedacím sále obecního úřadu. Byly zde fotografie z historie obce a místních spolků, společné školní fotky, momentky z akcí, na kterých návštěvníci mohli najít své známé nebo členy rodiny a připomenout si, jak vypadala některá místa před mnoha lety. K výročí obce byla vydaná také brožura a omalovánky.

Po společném obědě představil starosta obce členy zastupitelstva a zástupce místních hasičů, myslivců a sportovců, kteří dostali možnost prezentovat činnost svých spolků a byli připraveni pobesedovat s přítomnými.

O dobrou náladu se postarala hudba v podání Otavanky a pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. Protože se setkání konalo v sobotu před tradiční poutí, přišli si na své i ti nejmenší a nenechali zahálet houpačky, střelnice ani další pouťové atrakce. Celý den zakončila večerní pouťová taneční zábava.

Zdroj: Eva Marešová

Podobné akce znamenají pro organizátory hodně práce a starostí, ale zdejší obecní úřad v čele se starostou ve spolupráci se členy SDH a dalšími pomocníky se této výzvy zhostili na jedničku.

Je dobře, že i v této uspěchané době se najdou lidé, kteří jsou ochotni uspořádat na úkor svého volného času takovéto setkání. Poděkování pat