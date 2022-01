Častým cílem turistů jsou přilehlá ledovcová jezera - Černé, Čertovo, Laka, Plešné a Prášilské. Lidé také často míří k vrcholu Pancíř, který si můžou vyjít buď pěšky a nebo se můžou nechat na vrchol vyvést historickou jednosedačkovou lanovkou, která letos slavila padesát let od svého vzniku. A kdo by neznal legendární kavárnu Café Charlotte, kde podávají ty nejsladší dobroty a nad hlavami vám jezdí elektrický vláček. Železnorudsko zkrátka stojí za to. A můžete i poslat pohled.

Za fotografie k příspěveku děkujeme Marcele Krásné.