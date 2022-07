RETRO: Ošatky, cibuláky, žehličky. Nahlédněte do domácností našich babiček

Kuchyně našich babiček a prababiček, to byla místa, která voněla vždy nějakou dobrotou. Bylo to místo, kde se scházela celá rodina. Na poličce stály dózy na kávu, čaj, mouky a cukr, v kredenci byl vystavený cibulák a nechybělo ani vyšívané motto: Kde se dobře vaří, tam se dobře daří. Nahlédnetě do galerie fotek od Miluše Schejbalové, určitě si krásně zavzpomínáte.

Tradiční vybavení kuchyní nejen našich prababiček. | Foto: Miluše Schejbalová