Ředitel muzea oslaví životní jubileum

Čtenář reportér





S Mgr. Lubošem Smolíkem, který počátkem března oslaví významné životní jubileum, jsem se blíže poznal již v roce 1985 na referátu kultury Okresního úřadu v Klatovech, kde měl na starosti památky a muzea okresu Klatovy. Již tehdy nosil v hlavě myšlenku na vybudování skanzenu lidové architektury někde v klatovském okrese. Tu začal naplňovat od roku 1993, kdy bezúplatným převodem byl převeden pozemek cca 1,25 ha z majetku obce Chanovice do správy klatovského muzea s podmínkou, že do deseti let začnou s výstavbou skanzenu. Dnes tu stojí téměř dvě desítky objektů a skanzen se stal pojmem, který přesahuje hranice Plzeňského kraje. Položil jsem tedy jeho zakladateli Mgr. L. Smolíkovi několik otázek.

Ředitel Vlastivědného muzea Dr. Hostaše v Klatovech Luboš Smolík. | Foto: Jan Kavale