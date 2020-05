Umění období gotiky a rané renesance spjaté s panovnickými dynastiemi Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců tvoří jeden z nejvýznamnějších souborů památkového fondu České republiky.

Výstava Uprostřed Koruny české (Muzeum Východních Čech v Hradci Králové) – I. tematický okruh. | Foto: Stanislav Vaněk

V rámci našeho území vynikají bohatstvím dochovaných artefaktů zejména regiony ležící v jižní, západní a východní části naší země - stavby světské a duchovní architektury i movitá umělecká díla jsou po mnoho let předmětem zájmu dějezpytného bádání. Výsledkem výzkumu bývají velké odborné projekty – v případě českého jihu a západu jimi byly např. reprezentativní výstavy Jihočeská pozdní gotika 1450 - 1530 (pořádala AJG v Hluboké nad Vltavou v roce 1965), Gotika v západních Čechách 1230 – 1530 (pořádaly Západočeská galerie v Plzni a Národní galerie v Praze na přelomu let 1995/1996) či Gotika v jihozápadních Čechách – obrazy krásy a spásy (pořádaly Západočeská galerie v Plzni a Národní galerie v Praze na přelomu let 2013/2014). Souborná přehlídka uměleckých děl spjatých s regionem východních Čech však dosud nebyla realizována. Změna nastala v letošním roce. V Muzeu východních Čech v Hradci Králové byla otevřena výstava s názvem Uprostřed Koruny české – gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250 – 1550.