V minulém týdnu vyšel komentář „Více toalet, nebo pestré občerstvení?“, který se týkal klatovské Kolonády.

Daniela Loudová | Foto: Deník

Josef Čížek na něj zaslal tuto reakci: „Protože jsem již starší ročník pamatuji, že ve Velkém parku toalety vždy byly, a to mimo Kolonádu – vpravo hned vedle přes cestu. Proč by nemohly opět stát mimo? Vstup by byl zajištěn turniketem s automatem na mince, tak jak je to v ostatních městech u nás i v zahraničí a nemusel by se omezit skladovací prostor Kolonády. Při schvalování projektu nikoho nenapadlo , že v něm chybí toalety pro návštěvníky sadů? Jsou tam prolézačky pro děti, lanové centrum, prvky pro posilování seniorů, zprovozněna Kolonáda s občerstvením, pikniková loučka. Tento problém je i u revitalizace Husových sadů (Vodojemu). Zřejmě se nepočítalo, že do parku budou chodit lidé v takovém množství. Myslím si, že pokud byly sady revitalizovány ke spokojenosti občanů města, částka na výstavbu toalet by se určitě našla.“