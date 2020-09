V sobotu vyšel sloupek věnovaný rouškám, které musí děti povinně nosit už i ve třídách. K tomuto tématu se sešlo více reakcí, uvádím tak některé z nich.

Daniela Loudová | Foto: Deník

Mirka Valešová: Ministerstvo školství na to mělo půl roku, vymyslet řešení druhá vlna se přeci očekávala. Kombinace výuky v malých skupinách a kratší dobu + on-line výuka, tak, aby rodiče mohli v klidu pracovat a děti se vzdělávat. Nebo - poslat do důchodu prarodiče a ti by si vnoučata vzdělávali v domácím prostředí. Ne že se pořád věková hranice pro odchod do důchodu posouvá. K čemu? Na děti pak nikdo nemá čas.