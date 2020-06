Na to napsali svůj názor dva čtenáři:

Jaroslav Vejmelka: Ruiny Sola jsou jen důsledkem úspěšného lobbingu místních živnostníků, aby tržby zůstaly v obchodech na náměstí.

M. B.: Teď už tomu místu a slavné továrně, která Sušici proslavila snad po celém světě a zaměstnávala stovky lidí z města i okolí, nepomůže ani svěcená voda. Na to, aby to došlo až takto daleko, stačilo poškodit střechy, vytlouct okna a nějaké zdivo tak, aby dovnitř pršelo a přirozený rozklad budovy pokračoval co nejrychleji. Pak se milostivě nabídne odstranění ruiny a zbytků všeho dalšího s tím, že se vybudují obchody a parkoviště tak, aby to město nehyzdilo. A budeme mít k dalším obchodům další obchod. V Sušici, která je středně velké město, máme na jednou plácku Tesco, Lidl, Albert, Jip a nedaleko Penny. Není to již trochu moc? Proč se věci, které se povedlo zachránit z továrny, tísní v muzeu? Co dát dohromady ten krásný domeček a administrativní budovu jako muzeum sirkařství? A za ně žádný obchod, ale nějakou výsadbu, lavičky, pár pískovišť a houpaček. To je sice také mezi paneláky, ale vedle hned parkují auta. Ta větší dětská hřiště najdete na opačném konci města. Já vím, je to nereálné. Z parku a hřiště se nezbohatne a obchody budou majitelům platit nájem, takže příjem je jistý!!! S tím už nic nesvedem.

Děkuji mockrát za reakce.