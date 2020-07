Sešlo se mi několik reakcí, jak do mailu, tak v diskuzi na facebooku, vybírám dvě z nich.

V. K.: „Já bych byl pro síť, aby se nezmařil další život. Když může být ochoz natřený narůžovo, tak už to síť nezkazí. V Plzni na kostele je síť také a na kráse mu to neubralo,“ napsal Klatovan.

Marek Bar (z facebooku): „Jednoznačně umístit třeba mříže, s citem a tak, aby to bylo co nejméně rušivé. Nejde tu o lidi, co chtějí skočit, ale o lidi, co zrovna procházejí dole. Nechtěl bych zažít ten pocit, když se někdo rozmázne přede mnou. To je, troufám si říct, trauma na zbytek života. Nedej bože, abych šel třeba se synem, co by to pro něho znamenalo za trauma. A co hůř, kdyby ten někdo na mého syna dopadl…“

Děkuji mockrát za reakce.