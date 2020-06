V sobotu vyšel sloupek věnovaný otevření hranic s Německem, kde jsem se ptala, co lidem nejvíce chybělo, když byly zavřené, a na co se těší.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / František Kuba

Přišla reakce od Věry a Vladimíra Vokounových: Jsme penzisté, němečtí občané a téměř 20 let jsme napůl žili v Bavorsku a napůl v Nepomuku, kde jsme pracně renovovali domek. Co nám chybělo? Možnost starat se o ten domek, který spolu se zahradou téměř tři měsíce pustnul. Netuším, jak v našem věku zvládneme to zanedbané dat dohromady. A hlavně nám přebývala ignorantská vyjádřeni českých politiků.