V pondělí vyšel v Klatovském deníku sloupek týkající se Šumavy, která je v současné době plná uzavírek.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Čtenářka Marie Bubeníková zaslala svoji reakci na toto téma: "Vyjádřím se jen krátce. Protože to vypadá tak, že většina lidí nepojede na dovolenou do zahraničí, ale vezme útokem krásy naší republiky, děsím se mumraje, který například v Sušici na objízdné trase nastane. Hodně lidí zvolí Šumavu, kde za chvilku nebude k hnutí. Na objízdné trase je to úzké, věčně zacpané a když se máte míjet s kamionem, je to hrůza. Jeden takový ohleduplný se nacpal do zatáčky u Daliborky (vilka u Sola), natlačil nás i s autem doslova na obrubník u chodníku a odneslo to kolo u auta. Když manžel zastavil s tím, že snad i šofér kamionu zastaví a bude jej zajímat, co způsobil, se smíchem nám z okénka ukázal vztyčený prostředníček. Tak bych se docela přimlouvala na nějaké světelné řízení provozu, neboť ohleduplnost nějak vymizela neznámo kam. Přeju krásné dny, skvělé léto bez blbců :-) ať je nám všem dobře."