V pondělí vyšel v Klatovském deníku sloupek týkající se Šumavy, která je v současné době plná uzavírek.

Část průtahu Železnou Rudou, která je od 1. dubna uzavřena. | Foto: Deník / Daniela Loudová

Čtenář Jan Ruth zaslal svoji reakci na toto téma: „Jak se vždy říká, na jednu stranu je hezké, že se opravuje, ale na druhou stranu mně dost vadí, jakým tempem a ve finále kvalitou. Největší problém bych viděl u uzavírky právě za Dlouhou Vsí, která se protáhla do letošního roku, a přitom měla být hotová už loni. Označení naprosto tragické, a to se to zlepšilo, mluvím hlavně o Annínu, kde si zřejmě při plánování mysleli, že se jedná o pět domů, z toho tři chalupáře, a přitom je to velmi navštěvované právě přes léto – kempy, hotely, sklárna apod. Do toho uzavírky v Sušici, a loni navíc i Hartmanice, takže se do Annína dalo dojet jen jedním směrem, a i když to člověk znal, měl pocit, že tam prostě tou cestou nedojede, jelikož ho to stále upozorňovalo na objížďku a slepou cestu. Cedule s nápisem Annín a potažmo kempy, hotely atd. byly přidány až po dlouhé urgenci provozovatelů a přitom až za upozorněními na uzavírku. Od začátku je jasné, že by bohatě stačilo k oranžové ceduli Kašperské Hory přidat Annín s šipkou s běžným směrem, stejně tak na velké ceduli s ukazateli směru. Je pravdou, že nyní, když už se dá projet na Hartmanice, je situace o něco lepší, ale pokud to neznáte, počítáte se směrem na Kašperské Hory a věřím, že bude hodně lidí, co tam dojeli a po optání se místních, zjistili, že musí opět zpátky do Sušice, aby se do Annína dostali (o opačném směru právě z Kašp. Hor raději nehovořím). Zadavatel stavby na tyto úpravy měl veliký dostatek času a vůbec mi je záhadou, proč se uzavírka protáhla o další měsíce a přitom dělníci nám začátkem května řekli, že projet se to dá, ale nesmí se, tak už se dávno někdo mohl zamyslet alespoň nad semafory, to bylo také jasně vidět během odstávky prací přes podzim a zimu. Na druhou stranu abych nebyl jen kritický, co se týče Železné Rudy, tak tam je objížďka značená s dostatečným předstihem a dost jasně a postupně znovu připomínaná, samozřejmě problém by tam nastal, kdyby to opět nemohli stihnout časově a mělo se to protáhnout do další sezony, jednak je to důležitý tah Ž. Rudou a druhak tam přímo v omezení podnikáme v rámci zimní sezony, ale budu doufat a věřit, že tohle se nestane jako je tomu právě okolo Annína.“