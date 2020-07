V úterý vyšel sloupek, kde jsem vyzývala čtenáře, aby zhodnotili letošní klatovskou pouť, která byla kvůli koronavirovým opatřením trochu jiná než v předešlých letech.

Pouť v Klatovech. | Foto: Deník / Daniela Loudová

​Luboš Nový z Klatov na to napsal tuto reakci: Letošní koronou zasažená pouť je za námi. Je fajn, že Město Klatovy šlo alespoň do akce tohoto rozsahu. Řadě občanů to udělalo radost. Trochu smutnou tečku však pro mne má závěrečný koncert Jelena. Nechávám raději stranou otázku, jestli takto masový koncert měl být letos součástí poutě nebo ne. Nejeden epidemiolog amatér možná kroutil hlavou proč omezíme stánky na Plánické, ale na náměstí se uskuteční akce, které se zúčastní tolik lidí. Kapela ale byla skvělá. Že bude narváno, bylo jasné už týden předem, kdy jsem se ptal místostarosty Martina Kříže, jestli bude pódium dole vedle kašny, jak tomu bylo již loni při některých akcích. Odpovědí mi bylo, že rozmístění stánků to neumožňuje. Ale proč? To opravdu nejde mírně změnit zavedené uspořádání stánků, přesunout pódium dolů a udělat to pro všechny diváky lepší? Fotografie z akce dokládají, že prostor, o kterém se bavíme, je téměř prázdný. O kvalitě zvuku pro všechny přítomné ani nemluvím. Chápu že je to detail, který většinu lidí netrápí. Mám ale pocit, že tahle drobnost se dá udělat lépe.