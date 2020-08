V úterý vyšel sloupek věnovaný postavení pódiaa stánků při koncertech na klatovském náměstí. Názor zaslal Petr Krahulec:

Jako klatovskému rodáku, který na klatovském náměstí přímo vyrůstal, mi není jeho vzhled lhostejný. To zastřešené monstrózní pódium těsně nalepené na historickou kašnu je jako pěst na oko, i cizího návštěvníka musí nejprve upoutat to pódium a pak až si možná všimne krásné stříkající kašny. Ale chápu, lidé se chtějí bavit… Můj návrh by vycházel ze situace, která tu, myslím, byla už během Vánoc. Pódium bylo umístěno níž za kašnou, směremk západnímu okraji náměstí. Nu, a já bych ho tam posunul ještě níž, aby třeba rovnou navazovalo na dolní parkoviště. Diváci by pak měli k dispozici velkou část náměstí, i přes nízký okraj kašny by určitě bylo vidět.