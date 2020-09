Pracuji v krámu osm hodin a nošení roušek není pro mě příjemné.. Ono to není ani zdravé. Po pracovním dni nošení mě bolí hlava škrábe v krku. Člověk se v tom dusí. Tudíž bych navrhoval je nosit jen tam, kde je to opravdu nejhorší.. červený..

Představa, že jí budu nosit až do jara, tak je ze mě astmatik jak vyšitej.

Dnes byl u nás v krámu zákazník, který roušku neměl. Upozornil jsem ho na to a on mi odpověděl, že nebude poslouchat nařízení státu. Kdyby stát řekl, skočte do rybníka, tak tam taky skákat nebude.

Děkuji za zaslání příspěvku. Daniela Loudová