Naopak, na žáky čeká několik nových učebních prvků a v celé škole i v okolí školních budov příjemné prostředí. V pondělí, na osmou hodinu se sešli žáci jako vždy, na prostranství před školou.Také rodiče, kteří si nenechali první školní den ujít. Zde se jednalo hlavně o rodiče prvňáčků. Před žáky předstoupila paní ředitelka Hana Aldorfová s panem starostou obce Pačejov Janem Vavřičkou. Paní ředitelka po přivítání nastínila žákům jaké povinnosti a jaké úkoly je čekají, co se povedlo, v čem budou pokračovat, např. v projektu ,,Hrdá škola“. Pan starosta pozdravil žáky a nesmírně rád žákům oznámil co nového je ve škole čeká. Mají ve škole nové topení včetně kotelny. K dalšímu zkvalitnění výuky pracovního vyučování a technických činností, byla provedena kompletní rekonstrukce školních dílen, včetně moderního vybavení. Žáci se na práci v dílnách už těší. Tímto pačejovská škola uskutečnila první kroky, aby řemesla měla u žáků prestižní postavení. Sobotu 5.9. budou dílny slavnostně otevřeny, za účasti veřejnosti.

Po tomto oficiálním zahájení se odebrali žáci do svých tříd. Největší pozornost získaly děti prvňáčci. Do třídy je doprovázeli rodiče, paní ředitelka školy a pan starosta obce a členka Sboru pro občanské záležitosti. Ve třídě už čekala jejich třídní paní učitelka Junková. Každý žáček měl na stolku připravené dárky související s výukou. Další jim předal pan starosta Jan Vavřička od obce s přáním, aby se jim ve škole líbilo. Na dotaz zda už se do školy těšili, všech jedenáct žáčků zvedli ruku, že ano.

Božena Behenská