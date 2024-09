Na konci srpna se do Ostravy, kde se konalo mistrovství světa v mažoretkovém sportu mažoretkové asociace IFMS, velmi malá výprava, která se skládala ze dvou mažoretek a jejich rodičů.

V letošním roce se do této nejvyšší soutěže probojovaly dva naše starty, a to duo juniorek, ve věku 12 až 14 let, s náčiním baton (hůlka) a sólo, ve stejné věkové kategorii, v disciplíně flag (prapor). V Ostravě jsme 28. srpna strávili pohodový den, který byl zakončen výkonem korunovaným titulem 1. vícemistryň světa, tento titul získal start Evy Pojžárkové, Nikol Grollové a jejich trenérky Štěpánky Zachové. Dál nás reprezentovala Nikol Grollová s flagem, která získala krásné 6. místo.

Tato děvčata píší další úspěšný historický mezník pro všechny mažoretky Ametystu. Pro ty, které byly u zrození Ametystu, které dostaly Ametyst do povědomí lidí nejen v Nýrsku, ale i v ČR. Díky jejich chybám, jejich motivaci a chuti, jsou tato děvčata tam, kde jsou. Ale je to historický i velmi motivační mezník pro současné mažoretky Ametystu, kdy je potřeba si uvědomit, že když se chce, tak to prostě jde. Děkuji rodičům Evičky Pojžárkové a Nikolky Grollové, které se pro tuto cestu staly těmi největšími sponzory a fanoušky!!!

Eva Koryťáková