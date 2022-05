Ludvík Janíček/Berousek (25 let) se narodil v Itálii a pochází napůl z umělecké cirkusové rodiny - jeho matka je Berousková. "Děda drezíroval tygry, babička byla krotitelka tygrů, ségra dvojče je vzdušná akrobatka a táta byl gymnasta. Chvíli jsem zkoušel různá žonglování, ale to mě nebavilo. Na drezírování zvířat jsem nikdy moc nebyl, ale být hadím mužem, to mě zaujalo," říká.