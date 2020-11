Každý rok 11. listopadu si připomínáme Den válečných veteránů. Den, který by neměl a nesmí být zapomenut.

Den válečných veteránů si připomněli v Klatovech. | Foto: Miloš Ryneš

Je to důležitý den v roce a v našich životech. Vždyť nebýt těchto lidí, kteří obětují kolikráte i to nejcennější, co mohou dát - svůj život, který položí za vlast, za lásku pro své nejbližší osoby, své hodnoty a ideály nebo onu krásnou svobodu pro nás ostatní a mír ve světě. Nezapomínejte, protože národ, který si nedokáže vážit svých hrdinů, tak je bude v nejtěžších a nejdůležitějších chvílích postrádat.