„Krajino rodná, odhozený oříšku Popelčin, mnohá překvapení máš ještě zchystána pro mé nedočkavé srdce.“ Tato slova napsal básník Ladislav Stehlík ve své Zemi zamyšlené. Je to jeho dílo stěžejní, které zrálo v mysli autorově po celý život. Zkusme teď alespoň v duchu s básníkem putovat. Putujme s ním krok za krokem krajinou od rodných Bělčic přes Březnici na Blatensko a Lnářsko, zastavme se na Horažďovicku, Sušicku či Klatovsku. Všude najdeme zdroje inspirace nejen pro prázdninové toulky, ale když se do této nevšední knihy pozorně začteme, začneme shledávat, z čeho pramení onen neopakovatelný pocit domova, zjistíme, kde básník hledá motivy, které se i nám ukládají do paměti a po prochození krajin Země zamyšlené se nám stávají jedinečnou vzpomínkou.