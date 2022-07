„Přípravy vrcholí a chudeničtí se už nemohou dočkat. Jak taková nečekaná návštěva mohla vypadat a co všechno bylo třeba zařídit, se dozvíte při mimořádných prohlídkách Starého czerninského zámku v Chudenicích a jeho areálu a to od 10 do 17 hodin. Samotný průvod je pak plánován na 11 hodinu a všichni, kdo dorazí v kostýmech šlechty či chudiny se mohou zapojit do průvodu," říká kastelán chudenického zámku Ludvík Pouza.