Posly jara bývají obvykle nazýváni skřivan a špaček. Již zanedlouho se rozezpívá skřivan svými zurčivými trylky nad poli. Jeho radostný zpěv je nerozlučně spjat s typickým vzletem. Posléze se nám zcela ztrácí z dohledu a jen jeho zurčivá píseň dává tušit jeho přítomnost nad námi.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Adam Hudec

Špačkovo první zavrzání vyjadřuje radost ze šťastného návratu domů, která se bezděky přelévá i do lidských srdcí. A špaček, jako by to věděl, jakmile mu to počasí dovolí, ihned obsadí svou budku. Odtud pak zvučně oznamuje celému okolí svůj návrat z daleké pouti.

Ale kromě těchto dvou nejznámějších poslů jara přilétají mnozí jiní, stejně stateční a odvážní. Netrpělivě vyhlížíme čápy, zda i letos se usadí na komíně. Právě v době, kdy budete číst tyto řádky, se možná někde objeví jejich první rozvědky. Jisté je, že bez nich by pro nás bylo jaro o mnoho chudší.