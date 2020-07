Doba zvláštních opatření pomalu pominula a většina z nás se vrací do běžného života, jako tomu bylo před Covidem.

I všechny naše Poradny pro občany v nesnázích Diakonie Západ jsou otevřené a pracují bez omezení. Když se díváme zpětně na dotazy, se kterými jsme lidem pomáhali během uplynulých 3 měsíců, je pro nás mírným překvapením, že jen málo z nich se týkalo samotného Covidu. Řešili jsme žádost o invalidní důchod, reklamaci vadného výrobku, energetické aukce, exekuce, dědictví, věcná břemena, dotaz ohledně práv pacienta, připravujeme několik insolvenčních návrhů…J V posledním měsíci však poskytujeme nejvíce podpory a poradenství manželům nebo partnerům, kteří se rozhodli svůj vztah ukončit. Možná je to nepřímý následek pandemie? Zánik vztahu provázely ve všech případech silné emoce, obavy z budoucnosti a také to, že lidé nevěděli jak postupovat, co začít řešit nejdříve. Nejednou jsme využili kolegyni z Krizového centra Plus, která za námi přijela. Pomohla klientkám, aby se zorientovaly ve svých pocitech a utřídily si myšlenky. Poradna pomohla v praktických věcech. To je např. podání návrhu k soudu ohledně úpravy poměrů k dětem (návrh na úpravu výchovy a výživy), vypořádání společného jmění manželů. Konzultovali jsme také co s hypotékou, kterou platí oba a možnosti dalšího bydlení. Naši klienti už vědí, že téměř každá svízel má nějaké řešení. Kdybyste si i Vy nevěděli s něčím rady, vězte, že na to nemusíte být sami.