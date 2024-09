První, kdo se ozval na výzvu byl klatovský vietnamec. Další uživatel přispěl svojí troškou k příspěvku, že pravděpodobnost, že nějaký náhodný občan na Facebooku rozkrade sbírku, kterou sám vyhlásí, je mnohem vyšší než pravděpodobnost, že by si nějaká renomovaná humanitární organizace nakoupila ze sbírek na povodně auta a něco rozkradla. A vybídnul žadatelku pomoci, ať podá trestní oznámení, pokud má informace, že se tak děje. Ona prostě lže. Mrzí mě, že jeho příspěvek podpořili i další uživatelé.

Do pátku jsme dali dohromady spoustu věcí, čistící prostředky, jídlo, oblečení, léky pro pejsky, hračky, povlečení a peřiny atd. Lidičky byli neskuteční, točili se s dovozem věcí. Babičky poslali cukr, ale i peníze v obálce.

V pátek v ranním vysílání rozhlasu jsem zaslechl upozornění, že bez registrace u Charity Olomouc nebude vpuštěna do postižených oblastí a míst žádná pomoc. Ihned jsem sedl k počítači a poslal žádost na Charitu Olomouc spolu s registrační značkou auta a popisem, co vezeme. Pán Naňák z charity odepsal, že bohužel kapacita je naplněna a nic víc. Žádná nabídka jak to řešit, žádná empatie, prostě nic. Večer jsme s manželkou dodávku Renault doslova napěchovali až do stropu naší sbírkou.

V sobotu ráno v 5 hodin jsme odjeli spolu s Ivetou a jejím manželem Milanem směr Klatovy-Praha-Hradec Králové-Jeseník. Malá zastávka v Rudné u Prahy na kafe a v Kostelci nad Orlicí na koupi pití a jídla pro nás. Na cestě jsme potkali další auto, které vezlo sbírku bez registrace.

Na kopci před Jeseníkem od Lipové nás zastavila hlídka policie a paní v červeném triku z Charity. Tam kam jsme původně jeli, Velká Kraš, již bylo plno. Byli velice milí a i bez registrace nás nasměrovali do sběrného střediska v bývalých kasárnách. A tady jsme zažili šok. Vojáci nás nasměrovali k vykládce a zde se dozvídáme, že můžeme vyložit pouze lopaty, čistící prostředky a zbytek ať si vezmeme zpět. Ještě, že tam byl Viktor, který nakládal svého kombíka a my jsme mu pomohli naložit vodu. Mezi spěchem v nakládaní jsem se nesměle zeptal, zda by sej jim nehodila naše sbírka. Rozzářily se mu oči a povídá, ať jedeme za ním do ulice 28. října, která je nejvíc postižena povodní.

A tak jsme se dostali na místo apokalypsy. Ulice dlouhá asi 200 metrů plná bahna, vyvrácených sloupů a plotů, silnice již trochu uklizena domácími. Nikde žádný voják s lopatou, jenom domácí místní lidičky, unavení, smutní. Zavolali jsme paní Věru a začali vše vykládat. Mladá paní povídá, že ji bolí hlava, tak hledám Paralen v krabicích.

Za chvíli se kolem dodávky navalil chumel lidí z této ulice, kteří si brali potřebné věci. Paní hledá nějaké hotové jídlo, najde guláš, který si vychutná asi studený, jelikož nejde elektřina. Je tam malá holčička s hračkou, kterou jsme dovezli. Vzal jsem ji za ručičku a vrátil se zpět ke krabici, kde jsme vybrali plyšového krokodýla, na záda jsem ji dal růžovou školní tašku do školy.

Paní Věra převzala i obálku, která byla v jedné tašce. Otevřela ji před Viktorem a vyhrkli ji slzy, když tam viděla 5 tisíc korun od babičky ze Šumavy. Psala mi pak v podvečer smsku, když jsme se již vraceli zpět do Klatov, že je rozdala potřebným a tisíceré díky, moc a moc děkuji, mile jsme je překvapili. Bylo jim ctí.

Hezký den přeje Honza, Iveta a Milan

My děkujeme moc, moc všem, kteří nám přispěli do našeho malého auta svými dary. Byl mezi nimi i jeden ukrajinec.