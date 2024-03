V Nýrsku konal 24. února 8. ročník nepostupové mažoretkové soutěže Pohár Ametystu. Zúčastnilo se 320 šikovných děvčat všech věkových kategorií z 11 českých týmů.

V Nýrsku konal 8. ročník nepostupové mažoretkové soutěže Pohár Ametystu | Foto: Ametyst Nýrsko

Co nejlepší výkony se snažily podat minikadetky 4–7 let, kadetky 8-11 let, juniorky 12–14 let, seniorky 15 let a více a také týmy rodičovské. Na ploše se vystřídalo celkem 120 choreografií. Nýrské mažoretky předvedly 32 krásných vystoupení, z toho získaly 3x zlato, 9x stříbro, 8x bronz. Podpořit nás přišla paní místostarostka Nýrska Mgr. Eva Denková a na samotný závěr proběhla soutěž „O nejvíce fandící tým“ – stal se jím domácí tým Ametyst.

V Nýrsku konal 8. ročník nepostupové mažoretkové soutěže Pohár AmetystuZdroj: Ametyst Nýrsko

Vrátila se nám úžasná soutěžní nálada a všichni jsme se navzájem podporovali. Tato akce, alespoň nám mažoretkám z klubu Ametyst, zahájila soutěžní sezónu 2024. Myslím si, že to byl pro všechny velmi povedený start. Vše by se neobešlo bez našeho kolektivu trenérek a bez úžasných grandseniorů (rodiče mažoretek), kteří pomáhali s organizací.

Ametyst Nýrsko