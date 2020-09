V pátek čtvrtého září se v podvečerních hodinách náměstí v Klatovech otřásalo doslova v základech.

Ukradený vjecy slavily 16. výročí. | Foto: Marcela Babková

Své šestnáctileté působení na hudební scéně si za podpory svých skalních fanoušků, ale i příznivců dobré rockové muziky a občanů města a okolí přišla oslavit a užít známá, úspěšná a velice oblíbená klatovská kapela Ukradený vjecy. Ukradený vjecy hrají především převzaté hity od známých českých kapel. V repertoáru nechybí písně od hudebních skupin Harlej, Kabát, Doga, Škwor, Rybičky 48 či Walda gang apod. Po zvukové zkoušce se začalo plnit náměstí nejen příslušnými stánky s občerstvením a nápoji, ale samozřejmě především pařmeny a posluchači rockové muziky. Ukradenky, jak se jim lidově říká, jsou každoročně doprovázeny nějakým sloganem. V letošním roce ,,Hudba je cesta“. První hit od Dogy Camarro vyšvihly Ukradenky bravurně. Následovaly další převzaté hity Na jednu noc, Motorkářská, Vážené dámy, Pokřivenej pohled… Fanoušci doprovázeli hudební kapelu hlasitým zpěvem a řevem, jásotem a potlesky, že ,,to musí bejt slyšet až do Sušice“, (pozn. kde právě probíhal koncert skupiny Škwor), jak prohlásil Dan Řičica kapelník Ukradenek. Když zazněla známá píseň Svaz českých bohémů, nebyl snad z diváků nikdo, kdo by si nezazpíval, nezatančil a nezaskákal s kapelou. Náměstí se rychle zaplnilo publikem, kterému hudba Ukradenek není cizí. Vymezený čas pro oslavu se rychle krátil a kapela hrála jednu pecku za druhou. Mezi skladbami ze strany kapely vždy zazněla nějaká vtipná hláška, které se nešlo nezasmát. Někdy i taneční choreografie všech účinkujících členů kapely stála za podívanou, tedy kromě bubeníka, který ačkoliv měl poraněné koleno, odehrál celý koncert na výbornou. Poslední písní ,,Slibuji, že nebudu pít“, se kapela definitivně se svými fanoušky musela rozloučit, jelikož časová dotace pro oslavu na náměstí byla vyčerpána. Své dojetí a poděkování všem svým příznivcům kapela neskrývá ani na svých internetových stránkách Ukradených vjecý. Koncert byl ukončen bujarým potleskem posluchačů, poděkováním kapely fanouškům, autogramiádou a posezením s kapelou ve známém klatovském klubu. Přejeme Ukradenkám ať se jim daří a spoustu dalších ukradených hitů a vydařených akcí. Děkujeme!!