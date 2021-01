Jako má Pisa svou šikmou věž, Carnak své kamenné řady, najde se i v mém okolí jedna rarita. Před kostelem sv. Bartoloměje v Kvášňovicích stojí totiž kříž, na němž se nacházejí dva Ježíšové. Lidový umělec chtěl nejspíše potěšit oko věřících směřujících jak za modlitbou, tak kráčejících ke svým domovům.

Do Defurových Lažan jsem se přistěhoval na důchod. Jelikož si ho chci užít v plné síle, snažím se zůstat v pohybu. Do Kvášňovic vede turistická trasa – 2,5 kilometrů mezi lesy, loukami i poli, navíc téměř po rovině. Místní hospoda sice neotvírá příliš často, ale v naší vesnici není ani taková. O směru mých procházek proto nebylo pochyb.

Jako kluk jsem ministroval. Kdykoli jsem se vyskytl u nějaké sakrální stavby, hned jsem ji šel prozkoumat. Vždyť jde vlastně o galerie pro chudé. Obdivuji krásu oltářů, obrazů, soch, v podstatě každý zaprášený křížek. Na mé cestě jich je hned šest. Pamatuji se na jedny Vánoce, kdy byl můj vnuk ještě malý. Šli jsme spolu do Kvášňovic, a on se rozhodl, že u každého zazpívá koledu. Nejprve byl svým plánem nadšený, kolemjdoucí mu aplaudovali, pak se však začal tvářit, že další křížky nevidí.

Dneska je mu šestnáct let, koledy by nezpíval ani za peníze. Ovšem na špacír ke kostelu sv. Bartoloměje jsme ho se synovcem vytáhli. Náladu měl nejspíše opět sváteční, dokonce si s námi udělal i selfie. Pak už jsme stáli bok po boku těm dvěma Ježíšům. Oba moji společníci už je několikrát viděli, ale znovu dělali překvapené. Přece by mně, v čase lásky, rodiny a štědrosti, nepokazili radost.

Pavel Skuhra, důchodce 72 let, Defurovy Lažany