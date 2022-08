Měl jsem chuť podívat se do Velhartic, jenomže skoro 70 km je po víc než týdnu cykloabsence docela velká nálož, a tak jsem se trochu procoural kolem Strážova. Z Nýrska jsem to vzal na křižovatce u vodárenské cibulky rovně na Hodousice a Blata, ze Strážova pak na Děpoltice se zajížďkou na Hájek a Splž. Jsem člověk zvědavý, podle cedule silnice v Hájku končí, jakpak to asi vypadá na konci světa? No… pár pěkných patrně rekreačních chalup na kopce, ale kousek od silnice je Splž a zde kemp U Dvou ořechů, který už od 1997 provozuje postarší holandský pár a podle jejich webu v angličtině úspěšně.

Vrátil jsem se na silnici a pojal úmysl zjistit, jak to je se švestkovým sadem ve stráni nad Datelovem, protože nějaká ta švestka na pálenku by se hodila, že. Před výjezdem do děpoltického kopce jsem odbočil na polní cestu plnou kaluží a dostal se k pile Plámen, kterou současně se zemědělstvím provozuje pán, kterého z nedělního klidu vyrušili štěkající, ale jinak přátelští psi, takže vyšel na cestu podívat se, kdo se tady motá. Od něho jsem se dozvěděl, že švestky v sadu nejsou, neboť stromy jsou napadané šarkou… a tak jsme prohodili pár slov, vrátil jsem se zpátky na silnici (od pily cesta dál už nevede) a pokračoval už známou trasou do Děpoltic, Dešenic a Nýrska, odtud pak přes Bystřici domů.

Ještě jedné zajímavosti jsem si na krátkém úseku z Nýrska ke křižovatce na Bystřici všiml. Silnice tady přesahuje metr od krajniční lajny a to je místo, kde se dá celkem bezpečně jet na kole, aniž by člověk překážel provozu. Na několika místech kolem Třeboně jsem si toho všiml už před léty a takhle by se silnice jistě dala rozšířil na více místech – místo nesmyslného pokrývání stávajícího hladkého povrchu povrchem hrubým a hlučným…

Cesta celkem dala 52 km, mapka je zde.

Za příspěvek děkujeme Zdeňku Huspekovi.