K tomu je nutno přidat zrušený charitativní koncert v Merklíně a nekonalo se ani tradiční zpívání koled s Českým rozhlasem na přeštickém náměstí. „Vyšlo to až dnes, tady u přeštického kostela. Zazpíváme a trochu i zahrajeme průběh Betlémské noci, zrození Ježíška i s klaněním Tří králů. Doprovází nás trojice muzikantů, Nikola Kalinová, Viktor Duchek a Jarda Kopejtko,“ doplňuje Valentová.

Místem konání vystoupení s názvem Živý betlém pod širým nebem se staly schody u přeštického chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Poslechnout si sbor v podvečer zlaté adventní neděle přišlo na tři sta diváků. Několik dalších vánočních písniček zaznělo jako přídavek, když každou doprovázel dlouhý potlesk přihlížejících. „Je to výborné, vydařilo se počasí, lidé také přišli, tak alespoň něco vyšlo,“ komentovaly spokojeny členky souboru. „Byla by škoda, kdyby všechna příprava a zkoušky byly zbytečné,“ přidala se i vedoucí sboru. „Ještě nás čeká na druhý svátek vánoční Česká mše J.J. Ryby v přeštickém Centru J.A. Komenského, doplníme ji dalšími vánočními skladbami. Tak snad to vyjde,“ zakončují vystupující jednomyslně.

Za příspěvek děkujeme Petru Šatrovi.