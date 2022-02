V Pavilonu skla v Klatovech v pátek odstartovala výstavu, která se zaměřuje na produkci firem, pro které bylo slavné secesní hutně dekorované sklo firmy Johanna Lötze vdova z Klášterského Mlýna na Šumavě více či méně volnou inspirací. Originální lötzovská skla jsou tu v celé stálé expozici a ve výstavních vitrínách stojí ta jí inspirovaná a vyrobená zhruba od roku 1900 až do včerejška. Pocházejí z celého světa a jeden exponát doputoval do Čech dokonce až z Austrálie. Je to taková trochu zvláštní výstava, která člověka vede k tomu, aby se zamyslel nad tím, jak se předávají a jak se prolínají inspirační zdroje nejen v užitém umění, a přiměje ho srovnávat jednotlivé předměty. V PASKu teď stačí udělat pár kroků a otočit hlavu. Výstava potrvá do 10. dubna 2022.