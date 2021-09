Paní ředitelky připnuly dětem placku s nápisem „Čtu knihy!“ a vedoucí knihovny předala dětem dárky. Letos to byla kniha První školní výlet, vydaná v rámci projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka, město Horažďovice věnovalo dětem nové omalovánky a pohádku O perlovém pokladu. Městská knihovna si také přichystala dárek – noví rytíři mohou využít na jeden rok registraci zdarma. Doufám, že se alespoň s některými z nich budeme setkávat pravidelně a budou si od nás odnášet hodně hezkých knih.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.