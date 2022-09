Parní vlak projede v sobotu 3. září malebnou krajinu Blatenské pahorkatiny a jižní části Brd. Začínat bude v 9 hodin v Nepomuku, odkud pojede přes Kasejovice a Lnáře do Blatné (příj. v 10:38 hodin). Z této železniční stanice bude v 11.26 hodin pokračovat přes Bělčice do Březnice (příj. ve 12.22 hodin) a nakonec projede i lokálku do Rožmitálu pod Třemšínem, kam přijede ve 13.10 hodin. Na zpáteční cestu se souprava vydá po stejné trase. Odjezd z Rožmitálu bude ve 13.35 hodin, z Březnice ve 14.45 hodin a z Blatné v 16.25 hodin. Cílovou stanicí bude Nepomuk, kam vlak přijede v 17.58 hodin.