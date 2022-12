GALERIE: Krásné panenky na výstavě pečou cukroví, zdobí stromeček nebo sáňkují

Monika Špotáková je členkou spolku Milovníci panenek. Její první samostatnou výstavu můžete navštívit v Muzeu Příhraničí ve Kdyni, a to až do 15. ledna 2023. Dobové panenky zde pečou vánoční cukroví, zdobí stromeček či zahalené do kožíšků lyžují a sáňkují. Sbor panenek Hamiro zpívá Českou mši vánoční. Ty další zastihnete v celé řadě jiných zimních či vánočních situacích. K panenkám patří kromě kočárků i různé doplňky, pokojíčky, kuchyňky, postýlky. I těch na výstavě uvidíte nepřeberné množství

Výstava panenek ve Kdyni | Foto: Ludmila Brychová

K panenkám patří kromě kočárků i různé doplňky, pokojíčky, kuchyňky, postýlky. I těch na výstavě uvidíte nepřeberné množství. Monika Špotáková má ve své sbírce také několik medvědů, tzv. Hrbáčů. Pocházejí z 1. pol. 20. století. A protože to panenkám a medvědům spolu sluší, i medvědi jsou součástí expozice. Monika Špotáková začala sbírat panenky před 10 lety. Původně to bylo spíše nadšením pro kočárky, panenky byly jakýsi logický doplněk. V té době pro vnučku pořídila první starý kočárek a s ním i panenku z jejího dětství. Tento kočárek se nakonec nestal posledním, stejně jako panenka.

Přes krásu všech německých a francouzských kloubových panenek s porcelánovou hlavou, které má ve své sbírce také, jí učarovaly nejvíce ty české, potažmo československé, celuloidové panenky. Snaží se zmapovat jejich výrobu, historii firem a rozmanitost typů. Monika Špotáková připravila podrobné popisy jednotlivých vitrín, a tak výstava může být i velmi poučnou. „Panenky, doplňky, hračky, kočárky, medvědi, to vše se dá dnes ještě najít po půdách. Lidé se už povětšinou naučili tyto věci nevyhazovat a nabízejí je ve starožitnictvích, (blešácích), na aukčních portálech a inzertních webech, a právě tam se moc ráda pohybuji", říká Monika Špotáková.

Věci se k ní však dostávají i náhodně, a to od dárců. Takové panenky mají svůj příběh a jsou o to milejší. Panenky i hračky se snaží ponechávat v původním stavu a přiznat "zub času", někdy je ale restaurátorský zásah nezbytný. Sběratelství pro ni představuje odtržení od reality a odreagování. Návštěvou vánoční výstavy v Muzeu příhraničí ve Kdyni potěšíte nejen své děti, ale především oživíte vzpomínky na své vlastní dětství. V Muzeu příhraničí je vystaven i unikátní perníkový betlém od Lenky Opálkové ze Kdyně. Vznikl z 8 kg perníkového těsta. "Na polevu bylo potřeba 4 kg cukru a 12 bílků", jak nám prozradila jeho autorka. Ztvárnila kdyňské náměstí s radnicí, kašnou, bránu se lvem, nechybí ani typické lipové stromořadí. Nad betlémem najdeme Koráb, Rýzmberk a kostel sv. Mikuláš. Inspiraci pro toto dílo našla ve vánočních pohlednicích ilustrátorky Evy Cvachovcové. Návštěvní doba Muzea příhraničí: Po-Pá 9.00-16.00, So 10.12. a 17.12. 14.00-16.00 V neděli 18.12. od 15:00 hod. je komentovaná prohlídka autorky Moniky Špotákové. Srdečně zveme všechny zájemce na zajímavé vyprávění. Vstupné 20 Kč a 10 Kč Přímo z parku u Muzea příhraničí se dostanete přes dřevěnou bránu do zahrady u Tochorů. Zde je ve chlévě slaměný betlém. Svatá rodina v životní velikosti. Panna Maria v požehnaném stavu vám zde připomene vzácnou dobu adventu, čas očekávání příchodu Spasitele. Za příspěvek mockrát děkujeme Ludmile Brychové.