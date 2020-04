Josef Koudelka. | Foto: Anna Kuthanová

Ve věku nedožitých 93 let zemřel v úterý 31. 3. 2020 pan Josef Koudelka. Celý jeho život byl svázaný s Petrovicemi. V nedalekých Chamuticích se 20. 06. 1927 narodil, v Petrovicích prožil školní léta, dojížděl do sušického gymnázia, za okupace do Strakonic a do Petrovic spěchal z Prahy, kde studoval vysokou školu. Našel v nich i svoji budoucí manželku, se kterou prožil 68 let společného života. Po jejím odchodu se jeho zdravotní stav rychle zhoršoval a dokázal bez ní žít pouze jeden měsíc. Těžko bychom hledali člověka tak zásadového, vzdělaného, milujícího a pracovitého. Léta psal se svojí manželkou obecní kroniku Petrovic, doplnil ji fotografickou i obrazovou přílohou. Napsal několik publikací, které se týkají života a významných osobností Petrovic.Pomáhal Petrovicím kde se dalo. Proto se stal čestným občanem obce. Zatím jediným. Svoji profesní dráhu začínal jako učitel na Malči, do důchodu odcházel jako školní inspektor. Se svými žáky z velhartické a petrovické školy se setkával do posledních let. Zvali ho na svá setkání, vážili si ho. S odchodem pana Josefa Koudelky odešel nejen náš milovaný tatínek, nezapomenutelný dědeček a pradědeček, skvělý tchán, ale vzácný člověk.



Anna Kuthanová