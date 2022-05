Ve školní družině v sušické Lerchovce mají lidové zvyky rádi a tak si i tento s dětmi připomněli. „Na hřišti za naší školou jsme se sešli v čarodějnických maskách natěšeni na různé hry a soutěže. Třeba: trefa míčem do pavoučí branky, slalom na koštěti, chůze mezi překážkami s okem na lžíci nebo skládání strašidelných puzzlí. Komu se to povedlo, vysloužil si bonbonovou odměnu. Pak jsme si opekli buřtíky a na samotný závěr tohoto odpoledne došlo i na to očekávané spálení čarodějnice. Odpoledne se vydařilo i díky super počasí a nám nezbývá než poděkovat. Dětem za to, že se zúčastnily a maminkám za přípravu hezkých a nápaditých masek pro své ratolesti,“ hodnotí akci jedna z organizátorek.