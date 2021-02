Tip na voňavý výlet od našeho čtenáře Pavla Nového.

Penízovka sametonohá na vrbě u Černošína. | Foto: Pavel Nový, Tachovsko

Nebylo by nic divného, kdyby zima u nás vrcholila až v příštím měsíci, jak to ostatně předpokládají i některé pranostiky. Je-li Karel Veliký (28. 1.) málo ledový, únor to zase napraví. Když není konec ledna studený, únor to dvakrát napraví. Užili jsme si i lednových vichřic, které se dostavily poněkud dříve. Na Saleského Františka (29. 1.) meluzína si často zapíská, což je jedním ze znaků teplotně mírné zimy, stejně jako bohatých srážek. Těžko říci, jakou část zimy máme již za sebou, proto si houbař pouze připomíná loňskou záplavu hub hřibovitých a po očku šilhá k oknu, zda venku není vánice - mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.