A tam jako by cesta končila, zatarasená silnou kládou, přepažená policejní páskou, po třiceti letech zase jednou rozděluje Česko a Německo. Poblíž stojící rozcestník z protitankového ježka nemůže působit více ironicky. Chvatně se rozhlídnu a pásku přelézám. Jak říkal Tyrš: „Přelez, přeskoč, ale nepodlez!“ Slalomem mezi hraničními tyčemi pokračuji dál.

Na louce přede mnou stojí asi padesátka lidí, kteří se rozhodli věnovat svoje sobotní odpoledne sousedskému přátelství a potkat se nedaleko Chudenína a bavorského Neukirchenu na přechodu Hofberg-Fleky. Stojí v kruhu kolem vlajek, české, bavorské a uprostřed i evropské, napnutých mezi stromy. Češi na české, Němci zas na německé straně hranice, a přece všichni spolu. Všichni nedříve ochotně naslouchají řečníkům z řad dorazivších starostů, radů nebo poslanců, později už se společně zpívá a klábosí, davem kolují preclíky a pivo a začíná mezinárodní piknik. Roušky a dezinfekce samozřejmě nesmí chybět.

A proč sem tihle lidé vůbec přišli? Jasnou odpověď mi dává Egid Hofmann, emeritní starosta Neukirchenu: „Tohle je náš domov. Nikoliv Česko nebo Německo, ale celý tenhle region. A my si ho nechceme nechat znovu rozdělit,“ říká. A podobně mluví také Barbora Špádová, jedna z organizátorek setkání: „Je nesmysl, aby se lidé mohli scházet už i na kulturních akcích, ale nemohli překročit hranici. Neprospívá to mezilidským vztahům, o byznysu nemluvě.“ Na takzvaných Sobotách pro sousedství se scházejí každé dva týdny, stejně jako plno dalších nejen v našem regionu, ale v celém příhraničí. A scházet se budou, dokud to bude potřeba, tedy do té doby, než se hranice otevřou.

Všichni účastníci jsou ohleduplní, snaží se dodržovat předepsané rozestupy, i přesto, že jsme venku, mnozí se zakrývají rouškami. I tím chtějí dát svým politikům jasný signál, že jsou připraveni přistoupit zodpovědně také k cestování přes hranice. „Koronavirus nás bude provázet ještě dlouho, ale mít zavřené hranice dlouhodobě nic neřeší. Celou situaci musejí naše vlády řešit společně,“ vysvětluje mi bavorský zemský poslanec Gerhard Hopp.

I od našich politiků, stejně jako ze záplavy reklamních kampaní dokola slýcháme: „Společně to zvládneme!“ Společně, nikoliv rozděleni. Tak to tedy pojďme zvládnout i společně se sousedy.

Daniel Palát