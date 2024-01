Na svých cyklotoulkách zmapoval Zdeněk Huspek vánoční stromy od Všerub po Nýrsko

Zdeněk Huspek Čtenář reportér

Tentokrát jsem se vydal přes Chodskou Lhotu, Novou Ves do Všerub, odtud pak do Nýrska a přes Hadravu a Pocinovice domů s úmyslem vyfotit dalších pár vánočních stromů, napsal do rekdakce Klatovského deníku ze svých cyklotoulek Zdeněk Huspek.

... takže podívat se na velký strom na náměstí nezbyl čas. | Foto: Zdeněk Huspek

Podle azurové oblohy to v neděli 17. prosince vypadalo na ideální počasí na kolo a byla by to pravda, kdyby nebylo pouhých 5 °C a nefoukal protivný západní vítr. Přesto se jet dalo, jenom se člověk musel trochu přiodít. Sluníčko je příjemné i v zimě (já vím, na horách určitě víc, ale tohle je cykloalbum), a tak jsem těch 42 km zmáknul celkem v pohodě – ani ruce mě moc nezábly. Kromě vánočních stromů jsem pořídil pár fotek z cesty, a tak se mrkněte. Přání vánoční najdete pak na posledním obrázku. Mapa trasy je zde.