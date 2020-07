V neděli 28. června ve 14 hodin kněz P. Jenda Kulhánek požehnal novému křížku, který stojí před tamní Chatou Rovina. S nápadem přišel pamětník a vypravěč šumavských příběhů Emil Kintzl. „Na Rovině kdysi stála malá kaplička. Za bolševika zmizela a s ní i celá vesnice. Novým křížkem chceme připomenout nejen zničenou kapličku, ale i pracovité lidi, kteří na Rovině kdysi spokojeně žili.

S instalací křížku pomohl kameník Martin Beránek. „Moje babička pochází ze Šumavy. Vyrůstala tady od 20. let. Jsem rád, že zase můžu něco Šumavě vrátit. Emil má nápady a my mu je pomáháme realizovat,“ usmívá se kameník, který už loni pomáhal Emilu Kintzlovi s obnovou křížku na skále v Anníně a letos v Palvínově. „Tím, že znovu stavíme křížky, splácíme dluh za ty špatné lidi, kteří křížky a kapličky ničili. Tyto drobné památky do přírody patří, protože připomínají tu lepší stránku lidských vlastností, že lidé v něco věřili a něčeho si vážili,“ vysvětluje Emil Kintzl. Vztyčení nového litinového křížku s nápisem „BUĎ VŮLE TVÁ“ a letopočtem 2020 na šumavské Rovině finančně nebo jinak podporují Chata Rovina, město Hartmanice, spolek Přátelé Mouřence, pekař Karel Rendl, fotograf Michal Fišer a další lidé.

Lukáš Milota