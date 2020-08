Kolekce vyhynulých zvířat, která je zde v rámci výstavy „Doba ledová – Giganti“ k vidění, je v současné době největší a nejucelenější kolekcí trojrozměrných modelů zvířat z doby ledové v životní velikosti ve střední Evropě. Na výstavě v posledních dnech přibylo několik novinek.

Minulost starou 10 tisíc let představuje 18 modelů vyhynulých zvířat včetně 4 nových koster, které byly vytvořeny v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky a zasazeny do svého přirozeného prostředí. Expozice nově představuje dvě zkamenělé kosti z nohy mamuta, které byly nalezeny na Ukrajině. Další novinkou je pravá zkamenělá stolička mamuta. Zuby mamuta, jak třenové, tak i stoličky, sloužily k drcení a mělnění potravy a jsou proto velké s vysokou korunkou. Vidět lze také repliku pazourku, který byl nalezen v Severní Americe a jeho stáří je více než 10 tisíc let. Rukojeť je z jelení kosti a čepel z mahagonového obsidiánu.

Na tvorbě paleontologických rekonstrukcí (tzv. PaleoArt) se podíleli nejen odborníci z řad vědců, ale také zkušení umělci – sochaři a modeláři. Všechna díla na výstavě vynikají svým hyperrealistickým ztvárněním, které je k nepoznání od pravých zvířat. Například lovci mají skutečné oční implantáty – na výrobě se podíleli specialisté na lidské oční protézy. Umělci dokonce promítli do modelů sami sebe – tři lovci jsou vlastně stylizované autoportréty sochařů.

„Těší nás velký zájem o výstavu a jsme rádi, že se líbí nejenom Čechům, kteří zde tráví dovolenou nebo výlet, ale i cizincům zejména z okolních zemí. Stále ještě probíhá soutěž o elektrickou koloběžku, které se může zúčastnit každý, kdo sdílí svou fotku z výstavy na náš Facebook Lipno exhibition – výstava,“ říká organizátor Vladimír Cnota. Výstava gigantů se na Lipně objeví znova příští rok a dokonce bude o polovinu větší.

Lucie Vurbsová