Závěr žní je soustředěný do svozu snopů obilí k jeho vymlácení a od mlátičky se odváží přímo jako povinná dodávka státu pod heslem "Ani zrno nazmar". Pod staletou lípou stojí motocykl Jawa 250 s přilbou visící na řídítku a klíčkem v zapalování. Jeho pohotovostní stav vyžaduje poruchovost mlátičky, aby v případě kolize mohla být obstarána technická pomoc.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Gabriela Dvorníková

V krátké polední přestávce je tento stav velice známý adeptce o řidičský průkaz Elišce a vlastníku řidičského průkazu Stanislavovi. Není známo, kdo z těchto dvou lidí dostal nápad na provedení instruktážní jízdy z Nehodíva do Plánice. Eliška řídila a za ní seděl její instruktor Stanislav. Cesta lemuje Plánickou vrchovinu s příkrým kopcem od Nicova do Plánice, do kterého je nutné přidat plyn. V samotném městě kolem plánické radnice je už drobná sníženina, na které opomenula plyn ubrat. Následuje restaurace U Kohoutů, před níž silnice uhýbá a tvoří ostré S. Řidička je zděšená. Proti ní stojí zeď hotelu a v ní široký vchod. Motocykl směřuje do tohoto otvoru, za nímž následuje osm schodů. Pak se rozletí dveře a před ním stojí výčepní pult. Řidička prudce ubírá plyn, pak už to jen dvakrát škubne a chcípne.