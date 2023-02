Jejich učitelé si pro ně připravili soutěžní dopoledne, ve kterém zápolily o body třídní kolektivy od 7. do 9. ročníku. Celý projekt byl zaměřen na Krameria jako novináře a žáci mohli v jednotlivých disciplínách nahlédnout do tajů žurnalistické profese. Vyzkoušeli si psaní článku do jednotlivých rubrik i práci s novinovým titulkem, vžili se do role redaktora i jazykového korektora. Prostřednictvím dalších soutěží se pak seznámili s tím, jak vypadaly Krameriovy poštovské noviny, co v nich vycházelo a jakých jazykových prostředků tehdy autoři využívali. V návaznosti na mediální výchovu také žáci odhalovali fake news. Kromě sladké odměny získala vítězná třída každého ročníku i unikátní certifikát. Z vítězství se radovaly třídy 7. B, 8. B a 9. C. V projektu vzniklé novinové články budou použity pro vytvoření speciálního čísla školního časopisu Masčásek.