Na herce Miroslava Částku vzpomínají kolegové i široká veřejnost

Všechny příznivce divadla jednoho herce zarmoutila zpráva, že koncem minulého roku zemřel Miroslav Gabriel Částek ve věku 84 let. Svou představu divadla naplňoval se záviděníhodnou úporností přes padesát let. Jeho monology byly vždy inspirující, poznamenané člověčenstvím, jeho klubová vystoupení by se dala nazvat spíše setkáním.

Miroslav Částka | Foto: Proglas