Netradiční byla v tom, že se poprvé od 90. let tato květnová mše konala nikoli v sobotu, ale v neděli. Netradiční byla tím, že lidé při vstupu použili desinfekci a v lavicích seděli na vyznačených značkách a s rouškami na ústech. Netradiční byla ale především v tom, že to byla od 90. let první česko-německá mše bez účasti německy mluvících přátel, kteří mají na Šumavě své kořeny, zasloužili se o záchranu zdevastovaného Mouřence nebo si prostě jen toto místo oblíbili a pravidelně ho navštěvují. Kvůli koronaviru a uzavřeným hranicím nikdo z nich nepřijel.

A z toho vyplynula i další netradičnost této bohoslužby. Díky moderní technologii a nadšeným dobrovolníkům mohli poprvé v 800leté historii Mouřence česko-německou mši sledovat lidé po celém světě, a to v přímém přenosu na kanálu YouTube. Že se lidé doma i za hranicemi ke mši připojili, jsme věděli po jejím skončení, kdy začaly chodit první reakce. „Moc děkuji za nádhernou mši. Mám velikou radost a už jsem ten přenos viděl třikrát,“ napsal pan Otto Suchy. „Sledovali jsme mši přes televizi. Mimořádný zážitek. Děkujeme našim českým přátelům za živý přenos,“ pozdravil z Rakouska Christian Aussprung. Závěrečnou část bohoslužby, kdy zazněla v češtině i němčině šumavská hymna Na krásné Šumavě/Tief drin in Böhmerwald, komentoval Chris Mabert: „Nádherná bohoslužba. Moc moc díky, milí přátelé. Při šumavské hymně jsem měl opět husí kůži.“ A dorazilo i oficiální poděkování. „Srdečný dík všem, kteří přispěli k tak velkolepé a vroucí bohoslužbě. V té srdečnosti bylo potvrzení našeho přeshraničního přátelství. Snad už se budeme brzy moci potkat. Už dnes se na to těším,“ shrnula své pocity předsedkyně německého podpůrného mouřeneckého spolku Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen Margrit Kaiser. Právě s tímto spolkem jsme my ve spolku Přátelé Mouřence chystali letos velkolepou oslavy k osmi staletím existence Mouřence. Koronavirus naše plány nezničil, přesto ale v čase posunul a připravíme je později. Květnová bohoslužba na Mouřenci ukázala nové možnosti dnešní doby i odhodlanost to nevzdat ani v těžších časech. Děkuji všem, kteří ke zdárnému průběhu bohoslužby přispěli! Děkuji panu faráři Jendovi, že mši vedl jak v češtině, tak i v němčině. Mimochodem jeho němčina je rok od roku lepší. Za hudbu děkuji kytarovému kostelnímu sboru ze Sušice, za překlady děkuji panu tlumočníkovi Wilhelmovi a děkuji i celému svému mouřeneckému týmu. Obrovský dík patří Alešovi Jahodovi a jeho synovi Tomášovi, kteří se postarali o přenos mše na internet. Živě mši sledovali lidé u 65 počítačů, tabletů, chytrých telefonů nebo televizorů. Další stovky lidí mši zhlédly ze záznamu. Podívat se můžete i vy. Stačí na YouTube vyhledat kanál „Kostel Mouřenec“. Anebo vám doporučím osobní návštěvu Mouřence. Od června obnovujeme každou sobotu v 11 hodin komentované prohlídky. Teď mimo jiné uvidíte i věž obalenou lešením. Díky finančním sbírkám na české a německé straně a dotaci od Česko-německého fondu budoucnosti jsme se totiž pustili do nátěru další části fasády. Od července do září se pak na Mouřenci těšíme na setkání při menších koncertech, adoraci, prohlídkách nebo přednáškách. Tedy… když nám to epidemiologická situace dovolí!

Lukáš Milota, předseda spolku Přátelé Mouřence